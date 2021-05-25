Промоутер наехал на Фьюри после срыва боя с Джошуа: "Ты стоил мне самого большого боя всех времен"

Британский промоутер считает, что команда Тайсона Фьюри виновата в срыве объединительного боя против Энтони Джошуа, а сам боксер даже не попытался спасти ситуацию

Эдди Хирн и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказал все, что думает о команде Тайсона Фьюри и о самом боксере после срыва объединительного поединка. Как мы писали ранее, WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа и торопит боксеров с датой.

"Команда Фьюри даже не попыталась спасти бой с Энтони Джошуа. Ни одной попытки. Не верю", – посетовал Хирн в беседе с iFL TV, которого цитирует Vringe.com.

Он недоволен тем, что команда Тайсона легко сдалась и быстро переключилась на бой против Деонтея Уайлдера, а сам Фьюри уже подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде.