Промоутер наехал на Фьюри после срыва боя с Джошуа: "Ты стоил мне самого большого боя всех времен"

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказал все, что думает о команде Тайсона Фьюри и о самом боксере после срыва объединительного поединка. Как мы писали ранее, WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа и торопит боксеров с датой.
"Команда Фьюри даже не попыталась спасти бой с Энтони Джошуа. Ни одной попытки. Не верю", – посетовал Хирн в беседе с iFL TV, которого цитирует Vringe.com.
Он недоволен тем, что команда Тайсона легко сдалась и быстро переключилась на бой против Деонтея Уайлдера, а сам Фьюри уже подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде.
"Ну и где же твоя реакция, Тайсон Фьюри? Ты же так хотел драться с Джошуа, а теперь и дурного слова обо всей этой ситуации не проронил. Ты не сказал, как сильно ты разочарован, как подавлен и разбит, ты не обратился к своим промоутерам, которые явно могли уже давно расторгнуть этот контракт (с Уайлдером), а просто ушел в сторону. Что ты сделал? Ты не только стоил мне 50-60 миллионов долларов. Ты стоил мне самого большого боя всех времен. Потому что ты сдался. И не пытайся опровергать мои слова, потому что все слишком уж очевидно", – обратился к боксеру Хирн.