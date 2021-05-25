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Промоутер наехал на Фьюри после срыва боя с Джошуа: "Ты стоил мне самого большого боя всех времен"

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 мая, 22:18
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Британский промоутер считает, что команда Тайсона Фьюри виновата в срыве объединительного боя против Энтони Джошуа, а сам боксер даже не попытался спасти ситуацию
Эдди Хирн и Тайсон Фьюри
Эдди Хирн и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказал все, что думает о команде Тайсона Фьюри и о самом боксере после срыва объединительного поединка. Как мы писали ранее, WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа и торопит боксеров с датой.

"Команда Фьюри даже не попыталась спасти бой с Энтони Джошуа. Ни одной попытки. Не верю", – посетовал Хирн в беседе с iFL TV, которого цитирует Vringe.com.

Он недоволен тем, что команда Тайсона легко сдалась и быстро переключилась на бой против Деонтея Уайлдера, а сам Фьюри уже подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде.

"Ну и где же твоя реакция, Тайсон Фьюри? Ты же так хотел драться с Джошуа, а теперь и дурного слова обо всей этой ситуации не проронил. Ты не сказал, как сильно ты разочарован, как подавлен и разбит, ты не обратился к своим промоутерам, которые явно могли уже давно расторгнуть этот контракт (с Уайлдером), а просто ушел в сторону. Что ты сделал? Ты не только стоил мне 50-60 миллионов долларов. Ты стоил мне самого большого боя всех времен. Потому что ты сдался. И не пытайся опровергать мои слова, потому что все слишком уж очевидно", – обратился к боксеру Хирн.

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