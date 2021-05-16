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Нічого собі гармата: боксер вирубив непереможного суперника одним ударом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 12:24
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У Манчестері на рингу зійшлися два непереможних суперники – Джошуа Буатсі і Даніель Бленд Дос Сантос. Проте бій вийшов одностороннім, хоч і завершився ефектним нокаутом
Вбивчий нокаут від Джошуа Буатсі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Вбивчий нокаут від Джошуа Буатсі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 британський боксер Джошуа Буатсі, який виступає у напівважкій ваговій категорії, ефектно увірвався у світ професійного боксу. На його рахунку вже 14 перемог поспіль (12 – нокаутом), а в останньому поєдинку він просто знищив свого суперника, захистивши титул WBA International.

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У кінцівці четвертого раунду Буатсі затиснув свого суперника Даніеля Бленду Дос Сантоса біля канатів, а потім різким і сильним правим хуком "вирубив йому світло".

Нокаут був настільки глибоким, що бідолаха навіть не зміг самостійно піднятися на ноги. А ця поразка стала для француза першою в кар'єрі після 15 перемог поспіль.

Нагадаємо, що напередодні "Спадкоємець Кличків" брутально вирубив небитого поляка. Віктор Вихрист в Кельні завдав першої поразки Яцеку П'ятеку в його професійній кар'єрі. 48-річний поляк впав після влучання правим прямим від українського "Кулака".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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