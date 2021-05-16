Нічого собі гармата: боксер вирубив непереможного суперника одним ударом

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 британський боксер Джошуа Буатсі, який виступає у напівважкій ваговій категорії, ефектно увірвався у світ професійного боксу. На його рахунку вже 14 перемог поспіль (12 – нокаутом), а в останньому поєдинку він просто знищив свого суперника, захистивши титул WBA International.
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У кінцівці четвертого раунду Буатсі затиснув свого суперника Даніеля Бленду Дос Сантоса біля канатів, а потім різким і сильним правим хуком "вирубив йому світло".
Нокаут був настільки глибоким, що бідолаха навіть не зміг самостійно піднятися на ноги. А ця поразка стала для француза першою в кар'єрі після 15 перемог поспіль.
Нагадаємо, що напередодні "Спадкоємець Кличків" брутально вирубив небитого поляка. Віктор Вихрист в Кельні завдав першої поразки Яцеку П'ятеку в його професійній кар'єрі. 48-річний поляк впав після влучання правим прямим від українського "Кулака".