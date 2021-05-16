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Ничего себе пушка: боксер вырубил непобедимого соперника одним ударом

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 мая, 12:24
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В Манчестере на ринге сошлись два непобедимых соперника – Джошуа Буатси и Даниэль Бленд Дос Сантос. Тем не менее, бой получился односторонним, хоть и завершился эффектным нокаутом
Убийственный нокаут от Джошуа Буатси. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Убийственный нокаут от Джошуа Буатси. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 британский боксер Джошуа Буатси, выступающий в полутяжелой весовой категории, эффектно ворвался в мир профессионального бокса. На его счету уже 14 побед подряд (12 – нокаутом), а в последнем поединке он просто уничтожил своего соперника, защитив титул WBA International.

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В концовке четвертого раунда Буатси зажал своего соперника Даниэля Бленду Дос Сантоса у канатов, а затем резким и мощным правым хуком "вырубил ему свет".

Нокаут был настолько глубоким, что бедняга даже не смог самостоятельно подняться на ноги. А ведь это поражение стало для француза первым в карьере после 15 побед подряд.

Напомним, что накануне "Наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка. Виктор Выхрист в Кельне нанес первое поражение Яцеку Пьятеку в его профессиональной карьере. 48-летний поляк упал после попадания правым прямым от украинского "Кулака".

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