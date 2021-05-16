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Ломаченко загруз в песке в Лос-Анджелесе перед боем с японцем

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
16 мая, 10:00
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Украинский боксер уже в США продолжает подготовку к первому выходу на ринг после потери титулов и поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Немногим более месяца остается до боя Василия Ломаченко с Масаеси Накатани. Наш двукратный олимпийский чемпион уже перебрался за океан, где практически сразу же взялся за тренировки. А на днях Ломаченко показал свой обед в Штатах.

Сегодня утром по киевскому время Лома на своей страничке в Instagram показал несколько кадров своих занятий. Вася решил укрепить ноги и бегает по песку, да еще – и в гору. На последнем фото видно, что спортсмен подустал после нагрузок. Несколько скрасить усталость от тренировок боксеру может океанский пейзаж.

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Напомним, бывший чемпион мира из Одесской области на профессиональном ринге провел 16 поединков – 14 выиграл (10 – досрочно), в двух уступил по очкам. Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от Теофимо Лопеса. Масаеси в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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