Ломаченко загруз в піску в Лос-Анджелесі перед боєм з японцем

Український боксер вже в США продовжує підготовку до першого виходу на ринг після втрати титулів і поразки від американця Теофімо Лопеса в жовтні

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Трохи більше місяця залишається до бою Василя Ломаченка з Масайосі Накатані. Наш дворазовий олімпійський чемпіон вже перебрався за океан, де практично відразу ж взявся за тренування. А днями Ломаченко показав свій обід у Штатах.

Сьогодні вранці за київським часом Лома на своїй сторінці в Instagram показав кілька кадрів своїх занять. Вася вирішив зміцнити ноги і бігає по піску, та ще – і в гору. На останньому фото видно, що спортсмен втомився після навантажень. Дещо скрасити втому від тренувань боксеру може океанський пейзаж.

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Нагадаємо, колишній чемпіон світу з Одеської області на професійному рингу провів 16 поєдинків – 14 виграв (10 – достроково), у двох поступився за очками. Бій Ломаченка – Накатані пройде 26 червня в Лас-Вегасі. На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від Теофімо Лопеса. Масайосі в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо і завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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