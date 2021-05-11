Ломаченко не хвилюють нападки після Дня перемоги: він уже в Лос-Анджелесі

Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко / Фото: Instagram
Титулований український боксер Василь Ломаченко днями потрапив в скандал з відео до Дня перемоги, де фігурувала георгіївська стрічка, а вчора покинув Україну, відправившись з Одеси до США. За океаном колишній чемпіон буде готуватися до поєдинку проти японця Масаесі Накатані.
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Через добу після новини про відліт, Ломаченко повідомив в Telegram, що приземлився разом з батьком і тренером у США – в аеропорту Лос-Анджелеса:
"Приземлився. Рухаємося далі до наміченої мети"
"Красава, Василь, роби речі! У тобі ніхто не сумнівається. Удачі, чемп!", – підтримали Василя шанувальники.
Бій Ломаченка – Накатані пройде 26 червня в Лас-Вегасі. На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.
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