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Ломаченко не волнуют нападки после Дня победы: он уже в Лос-Анджелесе

11 мая, 16:51

Елена Павлова Елена Павлова

За полтора месяца до боя украинский боксер прилетел в США, где продолжит свою подготовку к поединку против японца Масаеси Накатани

Василий Ломаченко и Анатолий Ломаченко

Василий Ломаченко и Анатолий Ломаченко / Фото: Instagram

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко на днях попал в скандал с видео ко Дню победы, где фигурировала георгиевская ленточка, а вчера покинул Украину, отправившись из Одессы в США. За океаном бывший чемпион будет готовиться к поединку против японца Масаеси Накатани.

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Спустя сутки после новости про отлет, Ломаченко сообщил в Telegram, что приземлился вместе с отцом и тренером в США – в аэропорту Лос-Анджелеса:

"Приземлился. Двигаемся дальше к намеченной цели"

"Красава, Василий, делай вещи! В тебе никто не сомневается. Удачи, чемп!", – поддержали Василия поклонники.

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Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Смотрите, как выглядел Ломаченко после операции на плече

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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