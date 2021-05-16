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Тайсон Фьюри увиделся с Бекхэмом и встретил звездного гиганта, который признался в любви к цыганам

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
16 мая, 11:28
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Британский боксер не слишком озабочен возможным боем с Энтони Джошуа и весело проводит время в Лос-Анджелесе. Минувшей ночью он увидел Шакила О'Нила
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает наслаждаться жизнью. Сейчас "Цыганский король" развлекается в Лос-Анджелесе, о чем периодически сообщают или таблоиды, или он сам. На днях Фьюри отдался красоткам в США.

В ночь на воскресенье одиозный боксер встретил не менее заметного во всех смыслах спортсмена – экс-звезду НБА Шакила О'Нила (рост – 2 м 16 см). Похоже, что парни весело провели время. Тайсон записал небольшой видеоролик, при этом легендарный баскетболист решил сообщить, что любит цыган. Фьюри же поблагодарил Шака за прием, снабдив кадры хештегом "только в Америке".

Тем временем, Арум назвал дату боя Джошуа и Фьюри и необычную причину задержки с объявлением. Поединок двух британцев-чемпионов по разным версиям ожидают 14 августа, но пока что стороны не подписали контракт.

Нашел время Тайсон и для того, чтобы сходить на футбол и встретиться с бывшим футболистом Дэвидом Бекхемом, который сейчас владеет клубом Интер Майами.

Читайте также: Фьюри назвал самого страшного соперника в боксе.

Смотрите, как Тайсон, Майкл Баффер и другие люди бокса снимались в музыкальном клипе:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram
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