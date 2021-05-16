Тайсон Ф'юрі побачився з Бекхемом і зустрів зіркового гіганта, котрий зізнався в любові до циган

Британський боксер не надто переймається можливим боєм з Ентоні Джошуа і весело проводить час в Лос-Анджелесі. Минулої ночі він побачив Шакіла О'Ніла

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжує насолоджуватися життям. Зараз "Циганський король" розважається в в Лос-Анджелесі, про що періодично повідомляють або таблоїди, або він сам. Днями Ф'юрі віддався красуням у США.

У ніч на неділю одіозний боксер зустрів не менше помітного у всіх сенсах спортсмена – ексзірку НБА Шакіла О'Ніла (зріст – 2 м 16 см). Схоже, що хлопці весело провели час. Тайсон записав невеликий відеоролик, при цьому легендарний баскетболіст вирішив повідомити, що любить циган. Ф'юрі же подякував Шаку за прийом, забезпечивши кадри хештегом "тільки в Америці".

Тим часом, Арум назвав дату бою Джошуа і Ф'юрі і незвичайну причину затримки з оголошенням. Поєдинок двох британців-чемпіонів за різними версіями очікують 14 серпня, але поки що сторони не підписали контракт.

Знайшов час Тайсон і для того, щоб сходити на футбол і зустрітися з колишнім футболістом Девідом Бекхемом, який зараз володіє клубом Інтер Майамі.

Дивіться, як Тайсон, Майкл Баффер та інші люди боксу знімалися в музичному кліпі: