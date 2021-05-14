Арум назвав дату бою Джошуа і Ф'юрі і незвичайну причину затримки з оголошенням

Чемпіони світу в суперважкій вазі повинні зустрітися в Саудівській Аравії 14 серпня, а контракт на два поєдинки не підписали через свята

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: YouTube

Схоже, що найближчим часом переговори між командами Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі таки завершаться. Незважаючи на те, що промоутер "Циганського короля" Френк Воррен скептично відгукувався про швидке підписання контракту, інша відома людина боксу, Боб Арум, повідомив про дату 14 серпня для зустрічі суперважковаговиків.

Тим часом для бою Джошуа – Ф'юрі побудують стадіон.

У коментарі виданню BadLeftHook Арум, сопромоутер Тайсона, пояснив причину, чому сторони так довго не можуть домовитися:

"Подібні угоди завжди дуже складні, адже на кону стоять величезні гроші. Всі намагаються все вирішити з користю для себе. У нас ще є кілька деталей, над якими варто попрацювати. Але ми вже відправили наші пропозиції партнерам з Саудівської Аравії. Щоправда, нам сказали, що зараз свято Рамадан і нікого немає в офісі. Потрібно отримати схвалення міністра спорту, тож ми чекаємо відповідь в суботу або неділю. До того ж і п'ятниця – вихідний. Сподіваюся, вони погодяться на наші умови. Я оптимістично налаштований щодо цієї угоди. Думаю, після отримання відповіді ми оголосимо бій офіційно. На цей момент зарезервована дата 14 серпня для платної трансляції в США. Сподіваюся, все зростеться".

Промоутер Боб Арум

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Згадаймо, як Тайсон поводився на зважуванні перед попереднім боєм: