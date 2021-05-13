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Це вразить увесь світ! До бою Джошуа – Ф'юрі побудують стадіон

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 травня, 19:10
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Організатори об'єднавчого чемпіонського бою в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі побудують новий стадіон в Саудівській Аравії
Джошуа vs Ф'юрі
Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

Відомий британський промоутер Едді Гірн повідомив, що заради бою чинного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа побудують окремий стадіон.

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"У організаторів з Саудівської Аравії є можливість провести бій в приміщенні, але вони хочуть створити щось таке, що вразить увесь світ. Вони хочуть побудувати стадіон тільки для цього бою. Вони хочуть створити щось дуже, дуже особливе", – заявив Гірн.

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Раніше Едді Гірн розповідав, що британські супертяжі домовилися про проведення двох боїв: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому той, що програв отримає право на реванш. На рахунку Ф'юрі в професіоналах 30 перемог (21 – нокаутом) і одна нічия, у Джошуа 23 перемоги (21 – нокаутом) і одна поразка.

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