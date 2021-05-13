Ти готова до війни, кицька? Ф'юрі трясе жиром і знущається над Ентоні Джошуа

Скандальний британський чемпіон світу ув суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі виклав відео зі свого тренування і показав, як готується нокаутувати земляка

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

На початку тижня з'явилася інформація, що Джошуа і Ф'юрі зустрінуться після Олімпіади – 14 серпня. Однак команда чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі заперечує, що контракт на об'єднавчий бій вже підписано. Тим часом сам Ф'юрі знову дуже грубо звернувся до власника поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

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Британський скандаліст, у якого були проблеми з наркотиками, алкоголем і зайвою вагою, опублікував в Instagram кадри зі свого тренування і заявив, що готовий відправити суперника в нокаут:

"Ентоні Джошуа, ти готовий до війни, кицька? Важко працюю, щоб подарувати фанатам красивий нокаут. Давайте влаштуємо це"

Раніше промоутер Едді Хирн розповідав, що британські супертяжі домовилися про проведення двох боїв: перший поєдинок стане об'єднавчим, а у другому той, що програв отримає право на реванш. На рахунку Ф'юрі в професіоналах 30 перемог (21 – нокаутом) і одна нічия, у Джошуа 23 перемоги (21 – нокаутом) і одна поразка.

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Раніше Ф'юрі з Джошуа не підтвердили дату бою і посварилися в соцмережах.