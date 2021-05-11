Это тихий убийца! Тайсон Фьюри назвал самого страшного соперника в боксе

Этим визави, по словам Цыганского короля, является психическое здоровье. "Из-за проблем с ним я не раз снимался с боев", – говорит крушитель Уайлдера и Кличко

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал своего самого серьезного соперника в боксе. Это не Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа. Цыганской король сказал, что страшнее всего для него – психические расстройства.

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"Психическое здоровье – это реальная проблема. Я испытываю ее на протяжении всей своей жизни. Я знаю, насколько это реально. Никогда не ждите, что человек, испытывающий проблемы с психическим здоровьем, выйдет на поединок. Собственно говоря, раньше я сам снимался с боев из-за проблем с психическим здоровьем. И я знаю ряд бойцов, которые поступали так же"

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

"Это реальное заболевание. Если вы не видите его физически, это не значит, что оно не существует. Оно более чем реально, это тихий убийца. В последнее время много людей страдают из-за проблем с психическим здоровьем, особенно в период пандемии"

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"Мне жаль их, но знаете что? В конце тоннеля есть свет. Вам просто нужно попросить о помощи и получить ее. Обещаю, что тогда все в конечном итоге наладится", – цитирует Тайсона Фьюри The Independent

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Ранее мы писали, что Кличко может вернуться в ринг ради реванша с Фьюри: у украинца есть незавершенное дело.