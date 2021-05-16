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Лицом в пол! "Наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
16 мая, 00:53
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Виктор Выхрист в Кельне нанес первое поражение Яцеку Пьятеку в его профессиональной карьере. 48-летний поляк упал после попадания правым прямым от украинского "Кулака"
Выхрист легко нокаутировал Пьятека
Выхрист легко нокаутировал Пьятека / Фото: Instagram

Двухметровый украинский гигант Виктор Выхрист, которого называют "наследником братьев Кличко", одержал свою седьмую победу в семи поединках на профи-ринге. Жертвой 28-летнего Выхриста по прозвищу Faust ("Кулак") в немецком Кельне стал поляк Яцек Пьятек, которого Виктор завалил за полторы минуты.

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Серию ударов по Пьятеку Выхрист завершил правым прямым в голову, после чего его визави, 48-летний боксер из польской Гдыни, упал лицом в пол.

Рефери даже не стал отсчитывать до конца. Уже на цифре три он принялся размахивать руками, сигнализируя о досрочной победе украинского чемпиона Европейских игр-2019 Выхриста, который последнее время проживает в Гамбурге.

Отметим, что у соперника Выхриста Яцека Пьятека до встречи с украинцем не было ни одного поражения – 11 побед, из которых 9 нокаутом. Правда, и дрался поляк с откровенными "мешками".

Напомним, переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Один из лидеров сборной Украины ушел из любителей год назад. Боссам национальной Федерации бокса это пришлось не по душе, и тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, тот в ответ подал в суд.

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