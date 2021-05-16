Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Лицо в кровь: самый жестокий нокаут UFC 262 выдала девушка

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 мая, 11:35
Копировать ссылку
На турнире UFC 262 Присцила Качоэйра победила Джину Мазани после серии ударов в головую. Соперница уже не могла защищаться и едва стояла на ногах, а рефери не спе5шил останавливать бой
Присцила Качоэйра уничтожила Джину Мазани во втором раунде
Присцила Качоэйра уничтожила Джину Мазани во втором раунде / Фото: Getty Images

Присцила Качоэйра выдала один из самых эффектных нокаутов уикенда, победив Джину Мазани на турнире UFC 262. Во втором раунде девушка обрушила сна свою соперницу град ударов, после чего рефери вынужден был остановить избиение

Мазани с окровавленным лицом на тот момент уже не могла защищаться и только пыталась укорачиваться от мощных ударов соперницы.

Смотрите другие события турнира UFC 262:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять