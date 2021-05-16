"Пуля" будет мстить: сестра Валентины Шевченко попала под каток красотки из UFC

Андреа Ли прервала серию из трех поражений, одолев на турнире UFC 262 Антонину Шевченко. Сестра знаменитой чемпионки сдалась после боевого приема

Андреа Ли победила Антонину Шевченко болевым приемом / Фото: Getty Images

Сестра знаменитой чемпионки UFC Валентины "Пули" Шевченко из Киргизстана Антонина потерпела поражение от американской красотки Андреа Ли на турнире UFC 262, где в главном поединке турнира Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC.

За восемь секунд до окончания второго раунда Шевченко сдалась после применения соперницей болевого приема.

Антонина потерпела лишь третье поражение в карьере при девяти победах, а Андреа прервала серию из трех поражений. Всего на ее счету пять поражений и 12 побед.

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