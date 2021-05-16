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"Куля" буде мстити: сестра Валентини Шевченко потрапила під каток красуні з UFC

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 11:05
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Андреа Лі перервала серію з трьох поразок, здолавши на турнірі UFC 262 Антоніну Шевченко. Сестра знаменитої чемпіонки здалася після бойового прийому
Андреа Лі перемогла Антоніну Шевченко больовим прийомом
Андреа Лі перемогла Антоніну Шевченко больовим прийомом / Фото: Getty Images

Сестра знаменитої чемпіонки UFC Валентини "Кулі" Шевченко з Киргизстану Антоніна зазнала поразки від американської красуні Андреа Лі на турнірі UFC 262, де в головному поєдинку турніру Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC.

За вісім секунд до закінчення другого раунду Шевченко здалася після застосування суперницею больового прийому.

Антоніна зазнала лише третьої поразки в кар'єрі при дев'яти перемоги, а Андреа перервала серію з трьох поразок. Всього на її рахунку п'ять поразок і 12 перемог.

Дивіться інші події турніру UFC 262:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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