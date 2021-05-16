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Тріск стояв на весь зал: бійцю UFC зламали руку больовим прийомом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 09:52
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На турнірі UFC 262 Андре Муніс переміг Роналдо Соузу технічним рішення після того, як зламав суперникові руку. Кістка тріснула з таким звуком, що його було чутно у всьому залі
Бійці билися, поки у одного з них не зламалася рука
Бійці билися, поки у одного з них не зламалася рука / Фото: Getty Images

Боєць змішаних єдиноборств Андре Муніс надовго запам'ятає свій виступ на турнірі UFC 262, в головному поєдинку якого Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC. Бразильський боєць здобув свою поки найбільш значущу перемогу в кар'єрі, здолавши восьмикратного чемпіона світу з джиу-джитсу Роналдо Соузу.

Але поєдинок обернувся справжньою драмою. У першому раунді Муніс захопив руку суперника больовим прийомом "амбар", але трохи перестарався і зламав її. Незважаючи на присутність глядачів у залі тріск зламаної руки було чутно дуже чітко.

Дивіться яскраві нокаути:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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