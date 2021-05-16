Такого нокауту ви ще не бачили: боєць впав через п'ять секунд після удару

Поєдинок на турнірі на UFC 262 між Едсоном Барбозою і Шейном Бургосом порадував глядачів незвичайної розв'язкою. Барбоза здобув дострокову перемогу, але навіть він не підозрював, якою буде кінцівка поєдинку. Нагадаємо, що в головному бою Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC .
У третьому раунді Барбоза дістав суперника правим хуком. Бургос легко переніс удар, але так здалося тільки на перший погляд. Через кілька секунд боєць просто "поплив" і завалився на сітку. Барбоза кинувся його добивати, хоча це робити було вже не обов'язково – Бургос впав під сіткою і навіть не захищався.
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