Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Такого нокауту ви ще не бачили: боєць впав через п'ять секунд після удару

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 10:22
Копіювати лінк
Едсон Барбоза нокаутував Шейна Бургоса на турнірі UFC 262, але перемога бразильця не схожа на інші поєдинки – його суперник відчув болючий удар лише через кілька секунд
Результат поєдинку вирішив один точний удар
Результат поєдинку вирішив один точний удар / Фото: Getty Images

Поєдинок на турнірі на UFC 262 між Едсоном Барбозою і Шейном Бургосом порадував глядачів незвичайної розв'язкою. Барбоза здобув дострокову перемогу, але навіть він не підозрював, якою буде кінцівка поєдинку. Нагадаємо, що в головному бою Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC .

У третьому раунді Барбоза дістав суперника правим хуком. Бургос легко переніс удар, але так здалося тільки на перший погляд. Через кілька секунд боєць просто "поплив" і завалився на сітку. Барбоза кинувся його добивати, хоча це робити було вже не обов'язково – Бургос впав під сіткою і навіть не захищався.

Дивіться яскраві нокаути:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти