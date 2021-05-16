Такого нокаута вы еще не видели: боец упал спустя пять секунд после удара

Поединок на турнире на UFC 262 между Эдсоном Барбозой и Шейном Бургосом порадовал зрителей необычной развязкой. Барбоза одержал досрочную победу, но даже он не подозревал, какой будет концовка поединка. Напомним, что в главном бою Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC.
В третьем раунде Барбоза достал соперника правым хуком. Бургос легко перенес удар, но так показалось только на первый взгляд. Спустя несколько секунд боец просто "поплыл" и завалился на сетку. Барбоза бросился его добивать, хотя это делать было уже не обязательно – Бургос упал под сеткой и даже не защищался.
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