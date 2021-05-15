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Уложил русского за один раунд. Правый хук польского монстра заставил соперника убегать

Елена Павлова Елена Павлова
15 мая, 15:17
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Российский тяж Юрий Кашинский проиграл представителю Польши Михалу Цеслаку поединок за звание обязательного претендента на чемпионский пояс IBF
Михал Цеслак обладает мощным ударом
Михал Цеслак обладает мощным ударом / Фото: Instagram

Неожиданно быстротечным получился претендентский поединок в первом тяжелом весе в Варшаве между россиянином Юрием Кашинским и представителем Польши Михалом Цеслаком.

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Бой продлился менее одного раунда – 110 секунд – и завершился победой польского боксера техническим нокаутом. Кашинский пропустил правый хук, согнулся пополам и начал искать спасение в углу, тогда как Цеслак ринулся добивать соперника. И даже попал по затылку. Тут рефери в ринге решил остановить бой.

Таким образом, польский тяж стал претендентом на титул IBF и получил право встретиться с чемпионом мира по версии IBF латвийцем Майрисом Бриедисом. Кашинский был не согласен с действиями рефери, однако судьи в таких ситуациях уже останавливали поединки.

Отметим, что за свою карьеру Цеслак провел 23 боя, в которых одержал 21 победу (15 из которых досрочно) и потерпел одно поражение. Кашинский проиграл второй раз в профи. Ранее он одержал 20 побед, 18 из которых были досрочными. Свое первое поражение россиянин потерпел в 2019 году. Тогда он уступил соотечественнику Руслану Файферу.

Ранее мы сообщали, что "наследник Кличко" проведет бой против непобедимого поляка, избивающего "мешков".

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