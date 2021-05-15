Уложил русского за один раунд. Правый хук польского монстра заставил соперника убегать

Российский тяж Юрий Кашинский проиграл представителю Польши Михалу Цеслаку поединок за звание обязательного претендента на чемпионский пояс IBF

Михал Цеслак обладает мощным ударом / Фото: Instagram

Неожиданно быстротечным получился претендентский поединок в первом тяжелом весе в Варшаве между россиянином Юрием Кашинским и представителем Польши Михалом Цеслаком.

Читайте также: Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братья

Бой продлился менее одного раунда – 110 секунд – и завершился победой польского боксера техническим нокаутом. Кашинский пропустил правый хук, согнулся пополам и начал искать спасение в углу, тогда как Цеслак ринулся добивать соперника. И даже попал по затылку. Тут рефери в ринге решил остановить бой.

Таким образом, польский тяж стал претендентом на титул IBF и получил право встретиться с чемпионом мира по версии IBF латвийцем Майрисом Бриедисом. Кашинский был не согласен с действиями рефери, однако судьи в таких ситуациях уже останавливали поединки.

Отметим, что за свою карьеру Цеслак провел 23 боя, в которых одержал 21 победу (15 из которых досрочно) и потерпел одно поражение. Кашинский проиграл второй раз в профи. Ранее он одержал 20 побед, 18 из которых были досрочными. Свое первое поражение россиянин потерпел в 2019 году. Тогда он уступил соотечественнику Руслану Файферу.

Ранее мы сообщали, что "наследник Кличко" проведет бой против непобедимого поляка, избивающего "мешков".