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Обличчя в кров: найжорстокіший нокаут UFC 262 видала дівчина

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 11:35
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На турнірі UFC 262 Прісцила Качоейра перемогла Джину Мазані після серії ударів в голову. Суперниця вже не могла захищатися і ледь стояла на ногах, а рефері не поспішав зупиняти бій
Прісцила Качоейра знищила Джину Мазані у другому раунді
Прісцила Качоейра знищила Джину Мазані у другому раунді / Фото: Getty Images

Присцила Качоейра видала один з найефектніших нокаутів вікенду, перемігши Джину Мазаний на турнірі UFC 262. У другому раунді дівчина обрушила сну свою суперницю град ударів, після чого рефері змушений був зупинити побиття

Мазаний з закривавленим обличчям на той момент вже не могла захищатися і тільки намагалася зменшуватися від потужних ударів суперниці.

Дивіться інші події турніру UFC 262:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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