Обличчя в кров: найжорстокіший нокаут UFC 262 видала дівчина

Прісцила Качоейра знищила Джину Мазані у другому раунді / Фото: Getty Images
Присцила Качоейра видала один з найефектніших нокаутів вікенду, перемігши Джину Мазаний на турнірі UFC 262. У другому раунді дівчина обрушила сну свою суперницю град ударів, після чого рефері змушений був зупинити побиття
Мазаний з закривавленим обличчям на той момент вже не могла захищатися і тільки намагалася зменшуватися від потужних ударів суперниці.
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