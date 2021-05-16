Обличчя в кров: найжорстокіший нокаут UFC 262 видала дівчина

На турнірі UFC 262 Прісцила Качоейра перемогла Джину Мазані після серії ударів в голову. Суперниця вже не могла захищатися і ледь стояла на ногах, а рефері не поспішав зупиняти бій

Прісцила Качоейра знищила Джину Мазані у другому раунді / Фото: Getty Images

Присцила Качоейра видала один з найефектніших нокаутів вікенду, перемігши Джину Мазаний на турнірі UFC 262. У другому раунді дівчина обрушила сну свою суперницю град ударів, після чого рефері змушений був зупинити побиття

Мазаний з закривавленим обличчям на той момент вже не могла захищатися і тільки намагалася зменшуватися від потужних ударів суперниці.

Дивіться інші події турніру UFC 262: