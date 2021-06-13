Не дочекався Кличка: Повєткін завершив кар'єру – відео останнього нокауту

41-річний російський боксер після важкого нокауту від Ділліана Вайта вирішив зав'язати з виступами на профі-рингу – за словами Повєткіна, роки беруть своє

Кличко vs Повєткін / Фото: Getty Images

Колишній тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA і WBC Олександр Повєткін вирішив завершити спортивну кар'єру.

"Роки беруть своє. Вирішив завершити кар'єру", – наводить слова Повєткіна ТАРС

"Складно сказати, чим буду займатися. Напевно, буду більше з молоддю працювати, щось підказувати. Бізнес? Який з мене бізнесмен? Мій найкращий бій? Вочевидь, з Такамом. З ним хороший бій був", – цитує Повєткіна Матч ТВ

Нагадаємо, в останньому бою, в березні 2021 року, Повєткін програв Ділліану Вайту важким нокаутом, після чого росіянина відправили до лікарні.

Додамо, що в 2013-му Повєткін за очками програв в Москві Володимиру Кличку. Але потім не раз говорив, що жадає реваншу з українцем.

"Бажання кидати бокс немає, – стверджував минулої весни Повєткін. – Хочеться і далі виступати, йти в бій. Якщо говорити про те, з ким би найбільше мені хотілося провести реванш, то – з Володимиром Кличком"

Відзначимо, що Кличко-молодший готується відновити кар'єру. Повєткін його, втім, не дочекався.