11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Промоутер Ломаченка знайшов йому суперника-чемпіона, хоча спочатку потрібно побити японця

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 17:23
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Боб Арум вважає, що знаменитий український боксер міг би повернути собі чемпіонський пояс в поєдинку з Девіном Гейні 11 грудня в Нью-Йорку
Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум
Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP

В останню суботу червня Василь Ломаченко проведе перший бій після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. Його суперником буде японець Масаесі Накатані. Зараз 33-річний хлопець з Білгорода-Дністровського готується в США. Дізнайтеся, як виглядає Ломаченко в таборі з ефектною блондинкою, а в спарингах йому допомагає зірковий фанат.

Тим часом, промоутер українця Боб Арум вже пригледів йому наступного суперника. Глава компанії Top Rank вважає, що Лома може зійтися з Девіном Гейні, який недавно відстояв пояс WBC у легкій вазі. Про це він розповів YouTube-каналу SnowQueenLA:

"Якщо, припустимо, Теофімо Лопес підніметься в першу напівсередню вагу, то Ломаченко буде шукати собі гідного опонента. І його поєдинок з Гейні був би цікавим. Якщо Василю доведеться битися в грудні, то це буде нормально, він відновиться.

У нас вже є дата, під яку ми шукаємо великий бій. Це 11 грудня, адже в цей день будуть вручати Приз Хайсмана (гравцеві в студентському американському футболі). Так що ми будемо в Madison Square Garden, і це був би хороший бій для арени".

Тим часом Ломаченко в США завис на автомобілях і похвалився своїм портретом.

22-річний Гейні виграв всі 26 поєдинків в професійному боксі і володіє титулом чемпіона світу за версією WBC. В кінці травня він впорався з венесуельцем Хорхе Лінаресом, якого три роки тому нокаутував Ломаченко.

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