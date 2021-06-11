Промоутер Ломаченка знайшов йому суперника-чемпіона, хоча спочатку потрібно побити японця

Боб Арум вважає, що знаменитий український боксер міг би повернути собі чемпіонський пояс в поєдинку з Девіном Гейні 11 грудня в Нью-Йорку

Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP

В останню суботу червня Василь Ломаченко проведе перший бій після поразки від Теофімо Лопеса в жовтні минулого року. Його суперником буде японець Масаесі Накатані. Зараз 33-річний хлопець з Білгорода-Дністровського готується в США. Дізнайтеся, як виглядає Ломаченко в таборі з ефектною блондинкою, а в спарингах йому допомагає зірковий фанат.

Тим часом, промоутер українця Боб Арум вже пригледів йому наступного суперника. Глава компанії Top Rank вважає, що Лома може зійтися з Девіном Гейні, який недавно відстояв пояс WBC у легкій вазі. Про це він розповів YouTube-каналу SnowQueenLA:

"Якщо, припустимо, Теофімо Лопес підніметься в першу напівсередню вагу, то Ломаченко буде шукати собі гідного опонента. І його поєдинок з Гейні був би цікавим. Якщо Василю доведеться битися в грудні, то це буде нормально, він відновиться. У нас вже є дата, під яку ми шукаємо великий бій. Це 11 грудня, адже в цей день будуть вручати Приз Хайсмана (гравцеві в студентському американському футболі). Так що ми будемо в Madison Square Garden, і це був би хороший бій для арени".

Тим часом Ломаченко в США завис на автомобілях і похвалився своїм портретом.

22-річний Гейні виграв всі 26 поєдинків в професійному боксі і володіє титулом чемпіона світу за версією WBC. В кінці травня він впорався з венесуельцем Хорхе Лінаресом, якого три роки тому нокаутував Ломаченко.

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