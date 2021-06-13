Не дождался Кличко: Поветкин завершил карьеру – видео последнего нокаута

41-летний российский боксер после тяжелого нокаута от Диллиана Уайта решил завязать с выступлениями на профи-ринге – по словам Поветкина, годы берут свое

В 2013 Кличко "размазал" Поветкина в Москве / Фото: Getty Images

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру.

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру", – приводит слова Поветкина ТАСС

"Трудно сказать, чем буду заниматься. Наверное, буду больше с молодежью работать, что-то подсказывать. Бизнес? Какой из меня бизнесмен? Мой лучший бой? Наверное, с Такамом. С ним хороший бой был", – цитирует Поветкина Матч ТВ

Напомним, в последнем бою, в марте 2021 года, Поветкин проиграл Диллиану Уайту тяжелейшим нокаутом, после чего россиянина отправили в больницу.

Добавим, что в 2013-м Поветкин по очкам проиграл в Москве Владимиру Кличко. Но затем не раз говорил, что жаждет реванша с украинцем.

"Желания бросать бокс нет, – утверждал прошлой весной Поветкин. – Хочется и дальше выступать, идти в бой. Если говорить о том, с кем бы больше всех мне хотелось провести реванш, то – с Владимиром Кличко"

Отметим, что Кличко-младший готовится возобновить карьеру. Поветкин его, впрочем, не дождался.