Промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона, хотя сначала нужно побить японца

Боб Арум считает, что знаменитый украинский боксер мог бы вернуть себе чемпионский пояс в поединке с Девином Хейни 11 декабря в Нью-Йорке

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

В последнюю субботу июня Василий Ломаченко проведет первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Его соперником будет японец Масаеси Накатани. Сейчас 33-летний парень из Белгорода-Днестровского готовится в США. Узнайте, как выглядит Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает звездный фанат.

Тем временем, промоутер украинца Боб Арум уже присмотрел ему следующего соперника. Глава компании Top Rank считает, что Лома может сойтись с Девином Хейни, который недавно отстоял пояс WBC в легком весе. Об этом он рассказал YouTube-каналу SnowQueenLA:

"Если, допустим, Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет искать себе достойного оппонента. И его поединок с Хейни был бы интересным. Если Василию придется биться в декабре, то это будет нормально, он восстановится. У нас уже есть дата, под которую мы ищем большой бой. Это 11 декабря, ведь в этот день будут вручать Приз Хайсмана (игроку в студенческом американском футболе). Так что мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены".

Тем временем Ломаченко в США завис на автомобилях и похвастался своим портретом.

22-летний Хейни выиграл все 26 поединков в профессиональном боксе и владеет титулом чемпиона мира по версии WBC. В конце мая он справился с венесуэльцем Хорхе Линаресом, которого три года назад нокаутировал Ломаченко.

Читайте также: Есть дата боя Усик – Джошуа. Боксеры таки встретятся в Великобритании.