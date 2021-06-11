11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона, хотя сначала нужно побить японца

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 17:23
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Боб Арум считает, что знаменитый украинский боксер мог бы вернуть себе чемпионский пояс в поединке с Девином Хейни 11 декабря в Нью-Йорке
Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум
Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

В последнюю субботу июня Василий Ломаченко проведет первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Его соперником будет японец Масаеси Накатани. Сейчас 33-летний парень из Белгорода-Днестровского готовится в США. Узнайте, как выглядит Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает звездный фанат.

Тем временем, промоутер украинца Боб Арум уже присмотрел ему следующего соперника. Глава компании Top Rank считает, что Лома может сойтись с Девином Хейни, который недавно отстоял пояс WBC в легком весе. Об этом он рассказал YouTube-каналу SnowQueenLA:

"Если, допустим, Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет искать себе достойного оппонента. И его поединок с Хейни был бы интересным. Если Василию придется биться в декабре, то это будет нормально, он восстановится.

У нас уже есть дата, под которую мы ищем большой бой. Это 11 декабря, ведь в этот день будут вручать Приз Хайсмана (игроку в студенческом американском футболе). Так что мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены".

Тем временем Ломаченко в США завис на автомобилях и похвастался своим портретом.

22-летний Хейни выиграл все 26 поединков в профессиональном боксе и владеет титулом чемпиона мира по версии WBC. В конце мая он справился с венесуэльцем Хорхе Линаресом, которого три года назад нокаутировал Ломаченко.

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