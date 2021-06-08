Ломаченко в США завис на автомобилях и похвастался своим портретом

Украинский боксер продолжает готовиться к бою с Масаеси Накатани, но находит время чтобы отвлечься и посмотреть соревнования по дрифту на авто

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко приближается к своему первому бою в 2021 году. На днях Ломаченко показал впечатляющую вертуху перед боем с японцем. Однако Вася позволяет себе отдохнуть и отдаться хобби.

Сегодня утром на своей страничке в Instagram он выложил видео со львовского этапа по дрифту на машинах – виду автоспорта с управляемым заносом. При этом боксер восхитился действиями Эрнесто Асатурова. Ранее парни вместе участвовали в киевских соревнованиях по дрифту.

Недавно Ломаченко в Америке забросил тренировки и ударился в хобби. Василий побывал еще и на рыбалке.

Судя по всему, о занятиях в зале украинский спортсмен также не забыл. Но напомнил о них своеобразно – видеороликом со своим плакатом на стене.

Смотрите видео, как Вася сам занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Напомним, поединок Ломаченко и Накатани запланирован на 26 июня в Лас-Вегасе.

Тем временем, эффектным нокаутом появился еще один чемпион мира в супертяжелом весе.

Вашему вниманию – интервью украинца в НБА Святослава Михайлюка: