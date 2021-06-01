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Ломаченко в Америке забросил тренировки и ударился в хобби

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июня, 09:14
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Знаменитый украинский боксер и в Калифорнии нашел возможность организовать рыбалку, на время позабыв о скором боем с японцем Накатани
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко 26 июня июня выйдет на ринг против Масаеси Накатани. 33-летний украинец проводит тренировочный лагерь в США, но находит возможность и отвлечься. Как известно, Вася – заядлый рыбак; нашел он возможность заняться хобби и в Калифорнии.

На днях Ломаченко показал, как будет бить японца, и засветился в халате.

Минувшей ночью боксер выложил фото и видео на своей страничке в Instagram. "День рыбалки", – подписал парень кадры, не оставшись без улова.

В Украине же Василий не только рыбачит в компании с Александром Усиком, но порой участвует и в наполнении водоемов рыбой.

Напомним, у Ломаченко на профессиональном ринге 14 побед и две неудачи. На счету 31-летнего японца 19 успешных поединков (13 – нокаутом) и одно поражение – от Теофимо Лопеса. Масаеси в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Читайте также: Ломаченко и Усик в хвосте нового рейтинга лучших боксеров мира.

Смотрите, как Василий расслаблялся в бассейне с Александром:

Ломаченко и Усик отдыхают в бассейне
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