Ломаченко в США завис на автомобілях і похвалився своїм портретом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко наближається до свого першого бою в 2021 році. Днями Ломаченко показав вражаючу вертуху перед боєм з японцем. Однак Вася дозволяє собі відпочити і віддатися хобі.
Сьогодні вранці на своїй сторінці в Instagram він виклав відео зі львівського етапу по дрифту на машинах – виду автоспорту з керованим занесенням. При цьому боксер захопився діями Ернесто Асатурова. Раніше хлопці разом брали участь в київських змаганнях з дрифту.
Нещодавно Ломаченко в Америці закинув тренування і вдарився в хобі. Василь побував ще й на риболовлі.
Судячи з усього, про заняття в залі український спортсмен також не забув. Але нагадав про них своєрідно – відеороликом зі своїм плакатом на стіні.
Дивіться відео, як Вася сам займався дрифтом:
Нагадаємо, поєдинок Ломаченка й Накатані запланований на 26 червня в Лас-Вегасі.
Тим часом, ефектним нокаутом з'явився ще один чемпіон світу в суперважкій вазі.
До вашої уваги – інтерв'ю українця в НБА Святослава Михайлюка: