Ломаченко в США завис на автомобілях і похвалився своїм портретом

Український боксер продовжує готуватися до бою з Масаесі Накатані, але знаходить час щоб відволіктися і подивитися змагання з дрифту на авто

Василь Ломаченко. Фото: ТРК Україна

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко наближається до свого першого бою в 2021 році. Днями Ломаченко показав вражаючу вертуху перед боєм з японцем. Однак Вася дозволяє собі відпочити і віддатися хобі.

Сьогодні вранці на своїй сторінці в Instagram він виклав відео зі львівського етапу по дрифту на машинах – виду автоспорту з керованим занесенням. При цьому боксер захопився діями Ернесто Асатурова. Раніше хлопці разом брали участь в київських змаганнях з дрифту.

Нещодавно Ломаченко в Америці закинув тренування і вдарився в хобі. Василь побував ще й на риболовлі.

Судячи з усього, про заняття в залі український спортсмен також не забув. Але нагадав про них своєрідно – відеороликом зі своїм плакатом на стіні.

Дивіться відео, як Вася сам займався дрифтом:

Ломаченко дрифт Відео: instagram.com/albert_volk13/

Нагадаємо, поєдинок Ломаченка й Накатані запланований на 26 червня в Лас-Вегасі.

Тим часом, ефектним нокаутом з'явився ще один чемпіон світу в суперважкій вазі.

До вашої уваги – інтерв'ю українця в НБА Святослава Михайлюка: