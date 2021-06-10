Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает звездный фанат

Бывший чемпион мира украинец Василий Ломаченко тренируется с Александром Гвоздиком и раздает интервью про Лопеса американским красоткам

Василий и Анатолий Ломаченко в компании американской журналистки / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко во время подготовки к бою с японцем Масаеси Накатани провел тренировку со своим другом Александром Гвоздиком. А затем украинский боец прокомментировал возможный реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

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"Позитивные вибрации. Раньше мы с другом были товарищами по команде, теперь просто чемпион и болельщик", – написал Гвоздик в своем Instagram

А затем Ломаченко пообщался с эффектной блондинкой Кристиной, у которой свое собственное боксерское шоу SNOWQUEENLA:

"Я не хочу просить Лопеса о реванше, ведь он и его отец знают, что это был очень близкий бой. Они знают, что произойдет, если они дадут мне реванш. Поэтому они хотят подняться в первый полусредний вес. У меня все еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Для меня абсолютным чемпионом мира является Теофимо Лопес, поскольку, когда я с ним дрался, у меня было три пояса. А чемпионство Хэйни – это политика WBC. Мне все равно"

А Кристина и ее шоу, кстати, очень популярны в боксерской тусовке. И частично благодаря Instagram девушки.

Напомним, что 26 июня Ломаченко выйдет в ринг против Накатани. Напомним, Лома провел 16 боев на профи-ринге, в которых 14 раз побеждал (10 – досрочно) и дважды уступил по очкам. Последний раз он бился 17 октября 2020-го с Теофимо Лопесом, который вернется на неделю раньше: 19 июня встретится с австралийцем Джорджем Камбососом.