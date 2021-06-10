Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
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12 июня 16:00
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Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает звездный фанат

Елена Павлова Елена Павлова
10 июня, 09:36
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Бывший чемпион мира украинец Василий Ломаченко тренируется с Александром Гвоздиком и раздает интервью про Лопеса американским красоткам
Василий и Анатолий Ломаченко в компании американской журналистки
Василий и Анатолий Ломаченко в компании американской журналистки / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко во время подготовки к бою с японцем Масаеси Накатани провел тренировку со своим другом Александром Гвоздиком. А затем украинский боец прокомментировал возможный реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

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"Позитивные вибрации. Раньше мы с другом были товарищами по команде, теперь просто чемпион и болельщик", – написал Гвоздик в своем Instagram

А затем Ломаченко пообщался с эффектной блондинкой Кристиной, у которой свое собственное боксерское шоу SNOWQUEENLA:

"Я не хочу просить Лопеса о реванше, ведь он и его отец знают, что это был очень близкий бой. Они знают, что произойдет, если они дадут мне реванш. Поэтому они хотят подняться в первый полусредний вес. У меня все еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Для меня абсолютным чемпионом мира является Теофимо Лопес, поскольку, когда я с ним дрался, у меня было три пояса. А чемпионство Хэйни – это политика WBC. Мне все равно"

А Кристина и ее шоу, кстати, очень популярны в боксерской тусовке. И частично благодаря Instagram девушки.

Напомним, что 26 июня Ломаченко выйдет в ринг против Накатани. Напомним, Лома провел 16 боев на профи-ринге, в которых 14 раз побеждал (10 – досрочно) и дважды уступил по очкам. Последний раз он бился 17 октября 2020-го с Теофимо Лопесом, который вернется на неделю раньше: 19 июня встретится с австралийцем Джорджем Камбососом.

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