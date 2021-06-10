Ломаченко в таборі з ефектною блондинкою, а в спарингах йому допомагає зоряний фанат

Колишній чемпіон світу українець Василь Ломаченко тренується з Олександром Гвоздиком і роздає інтерв'ю про Лопеса американським красуням

Василь і Анатолій Ломаченки в компанії американської журналістки / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко під час підготовки до боюз японцем Масаесі Накатані провів тренування зі своїм другом Олександром Гвоздиком. А потім український боєць прокоментував можливий реванш з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом.

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"Позитивні вібрації. Раніше ми з другом були товаришами по команді, тепер просто чемпіон і уболівальник", – написав Гвоздик в своєму Instagram

А потім Ломаченко поспілкувався з ефектною блондинкою Христиною, у якої своє власне боксерське шоу SNOWQUEENLA:

"Я не хочу просити Лопеса про реванш, адже він і його батько знають, що це був дуже близький бій. Вони знають, що станеться, якщо вони дадуть мені реванш. Тому вони хочуть піднятися в першу напівсередню вагу. У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Для мене абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес, оскільки, коли я з ним бився, у мене було три пояси. А чемпіонство Хейні – це політика WBC. Мені все одно"

А Христина і її шоу, до речі, дуже популярні в боксерській тусовці. І частково завдяки Instagram дівчини.

Нагадаємо, що 26 червня Ломаченко вийде в ринг проти Накатані. Нагадаємо, Лома провів 16 боїв на профі-рингу, в яких 14 разів перемагав (10 – достроково) і двічі поступився за очками. Останній раз він бився 17 жовтня 2020-го з Теофімо Лопесом, який повернеться на тиждень раніше: 19 червня зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбососом.