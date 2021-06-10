Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко в таборі з ефектною блондинкою, а в спарингах йому допомагає зоряний фанат

Олена Павлова Олена Павлова
10 червня, 09:36
Копіювати лінк
Колишній чемпіон світу українець Василь Ломаченко тренується з Олександром Гвоздиком і роздає інтерв'ю про Лопеса американським красуням
Василь і Анатолій Ломаченки в компанії американської журналістки
Василь і Анатолій Ломаченки в компанії американської журналістки / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко під час підготовки до боюз японцем Масаесі Накатані провів тренування зі своїм другом Олександром Гвоздиком. А потім український боєць прокоментував можливий реванш з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом.

Читайте також: Ломаченко в США завис на автомобілях і похвалився своїм портретом

"Позитивні вібрації. Раніше ми з другом були товаришами по команді, тепер просто чемпіон і уболівальник", – написав Гвоздик в своєму Instagram

А потім Ломаченко поспілкувався з ефектною блондинкою Христиною, у якої своє власне боксерське шоу SNOWQUEENLA:

"Я не хочу просити Лопеса про реванш, адже він і його батько знають, що це був дуже близький бій. Вони знають, що станеться, якщо вони дадуть мені реванш. Тому вони хочуть піднятися в першу напівсередню вагу. У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Для мене абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес, оскільки, коли я з ним бився, у мене було три пояси. А чемпіонство Хейні – це політика WBC. Мені все одно"

А Христина і її шоу, до речі, дуже популярні в боксерській тусовці. І частково завдяки Instagram дівчини.

Нагадаємо, що 26 червня Ломаченко вийде в ринг проти Накатані. Нагадаємо, Лома провів 16 боїв на профі-рингу, в яких 14 разів перемагав (10 – достроково) і двічі поступився за очками. Останній раз він бився 17 жовтня 2020-го з Теофімо Лопесом, який повернеться на тиждень раніше: 19 червня зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбососом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти