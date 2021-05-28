Ломаченко показав, як буде бити японця, і засвітився в халаті

Український боксер проводить тренувальний табір в Каліфорнії перед поєдинком з Масаесі Накатані, який відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі

/ Фото: Instagram

Менше місяця залишається до повернення в ринг екс-чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. У ці дні 33-річний житель Одеської області тренується в США і періодично ділиться новинами в соціальних мережах. Днями впертий Ломаченко пояснив вибір суперника і знову згадав Лопеса.

Сьогодні Вася на своїй сторінці в Instagram показав кілька кадрів з рингу. Боксер проводив бій з тінню і потрапив в об'єктив камери.

Тим часом, Ломаченка засипали подарунками від UFC.

Також українець взяв участь в рекламних зйомках, заради чого убрався в боксерський халат і потряс рукавичками.

Нагадаємо, Лома провів 16 боїв на професіональному ринзі, в яких 14 разів перемагав (10 – достроково) і двічі поступився за очками. Останній раз він бився 17 жовтня минулого року з Теофімо Лопесом. До речі, американець повернеться в ринг на тиждень раніше: 19 червня він зустрінеться в Майамі з австралійцем Джорджем Камбососом.

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