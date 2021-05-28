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Ломаченко показал, как будет бить японца, и засветился в халате

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 мая, 19:46
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Украинский боксер проводит тренировочный лагерь в Калифорнии перед поединком с Масаеси Накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе
Ломаченко в панаме с мячом
Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Меньше месяца остается до возвращения в ринг экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко. В эти дни 33-летний житель Одесской области тренируется в США и периодически делится новостями в соцсетях. На днях упрямый Ломаченко объяснил выбор соперника и снова вспомнил Лопеса.

Сегодня Вася на своей страничке в Instagram показал несколько кадров с ринга. Боксер проводил бой с тенью и попал в объектив камеры.

Тем временем, Ломаченко засыпали подарками от UFC.

Также украинец принял участие в рекламных съемках, ради чего облачился в боксерский халат и потряс перчатками.

Василий Ломаченко в халате

Напомним, Лома провел 16 боев на профессиональном ринге, в которых 14 раз побеждал (10 – досрочно) и дважды уступил по очкам. Последний раз он бился 17 октября прошлого года с Теофимо Лопесом. Кстати, американец вернется в ринг на неделю раньше: 19 июня он встретится в Майами с австралийцем Джорджем Камбососом.

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