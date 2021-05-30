Непереможний Гейні розтрощив колишнього суперника Ломаченка, але кинув виклик Лопесу

Американський боксер легкої ваги впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBC і тепер хоче провести об'єднавчий бій із кривдником українця

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У неділю вранці за київським часом в Лас-Вегасі пройшло велике боксерське шоу. У головному бою за титул WBC у ваговій категорії до 61,2 кг зійшлися американець Девін Гейні і Хорхе Лінарес із Венесуели. У яскравій рубці діючий чемпіон світу захистив свій пояс, перемігши за підсумками 12 раундів за очками на записках усіх трьох суддів – 115:113 і двічі 116:112.

Тим часом, Ломаченко показав, як буде бити японця, і засвітився в халаті.

22-річний американець перевершував 35-річного опонента практично у всіх показниках і просто його перебоксував.

При цьому Лінарес показав, що є ще порох в порохівницях. Ось так наприкінці 10-го раунду він потряс Гейні. Нагадаємо, в 2018 році Хорхе програв Ломаченкові нокаутом у 10-му раунді, хоча на момент зупинки судді вважали поєдинок абсолютно рівним (85:85, 84:86, 86:84).

Після закономірної перемоги Гейні захотів об'єднати титули за різними версіями і запропонував дуель Теофімо Лопесу. Правда, той ще повинен захистити свої пояси в бою з австралійцем Джорджем Камбососом 19 червня.

Викликає повагу те, як Девін і Хорхе спілкувалися після "файту" в роздягальні, віддавши один одному належне.

Зараз в професійній кар'єрі Гейні 26 перемог (15 – дострокових), у ветерана Лінареса – 47 "вікторій" і 6 поразок.

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