Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Есть дата боя Усик – Джошуа! Боксеры таки встретятся в Великобритании

Елена Павлова Елена Павлова
10 июня, 11:53
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Украинский супертяж Александр Усик получит свой шанс стать чемпионом мира сразу по трем основным версиям осенью. Но Энтони Джошуа свои пояса так просто не отдаст
Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

На днях мы писали, что Усик и Джошуа вот-вот подпишут контракт. А теперь стала известна дата поединка с участием чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом в крузервейте украинцем Александром Усиком.

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Бой Джошуа — Усик состоится в Великобритании 25 сентября – сообщает в Twitter журналист Кевин Айол, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что WBO обязала Джошуа провести защиту титула в бою против обязательного претендента Усика. Сторонам давали время договориться до 31 мая, иначе будут назначены торги за право организовать бой. Но потом дали небольшую отсрочку.

Также сообщалось, что Усик – слишком большой риск для Джошуа и поединок на грани срыва.

В тренде

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

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