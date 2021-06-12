Двукратный чемпион НБА в боксерском поединке нокаутировал рэпера

Бои между спортсменами и селебрити набирают все большей популярности. В очередном выставочном бою на ринге сошлись бывший баскетболист и музыкант. Все завершилось во втором раунде

Баскетболист избил рэпера за два раунда

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом, вдохновившись поединком между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, вышел в ринг против рэпера Аарона Картера. Бой был запланирован на три раунда, но не продлился и двух.

В середине второго раунда Одом загонял своего оппонента по рингу, боксом это тяжел назвать, и в итоге рефери пришлось остановить бой, зафиксировав победу Одома техническим нокаутом.

Отметим, что баскетболист существенно превосходил музыканта в габаритах, поэтому его победа была делом времени. Возможно, из-за этого "боксеры" вышли на ринг в специальных защитных шлемах.

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