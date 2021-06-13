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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Сиренко вырубил брата Бензема. Видео нокаута

Олег Люлька Олег Люлька
13 июня, 01:02
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Двоюродный брат знаменитого французского футболиста Невфель Уата продержался против Владислава Сиренко менее четырех раундов – смотрите, как украинец отключил француза
Сиренко добыл 17-ю победу на профи-ринге
Сиренко добыл 17-ю победу на профи-ринге / Фото: Instagram

На вечере бокса в Киеве украинский супертяж Владислав Сиренко добыл эффектную победу над французом Невфелем Уатой.

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Во втором раунде Сиренко дважды отправил француза в нокдаун, тот сумел продолжить поединок. Но лишь до четвертого раунда, когда украинец отправил Уату в нокаут болезненным ударом по корпусу.

ВИДЕО НОКАУТА

Отметим, что Уата – двоюродный брат звездного нападающего Реала Карима Бензема. При этом Невфель – не мальчик для битья. До встречи с Сиренко на его счету было 18 побед при всего лишь трех поражениях. Теперь их стало четыре.

Для 26-летнего Владислава Сиренко, которого тренирует Джеймс Али Башир – бывший наставник Александра Усика и Владимира Кличко, это уже 17-я победа на профи-ринге. 14 из них добыты нокаутом. Горечи поражения Владислав еще не испытывал.

"Хотелось выиграть именно досрочно. У меня было достаточно бензина", – заявил после победы над кузеном Бензема Сиренко

Напомним, что ранее Сиренко бросил вызов Усику: "Когда доберусь до него, нам придется подраться".

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