Украинские гиганты в бою за титул WBC: бывший тренер Кличко назвал фаворита

Уже 13 декабря в Киеве состоится вечер бокса, главным боем которого станет украинский поединок в супертяжелом весе между Владиславом Сиренко (14-0) и Константином Довбыщенко (7-8-1). На кону будет стоять титул WBC Asia. Свой прогноз на этот поединок дал первый тренер братьев Кличко Владимир Золотарев.

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"Фаворит боя однозначно Владислав. Преимущество Влада в опыте, бьет он посильнее. Думаю, Косте будет тяжелее приспособиться к стилю соперника, но Владу тоже будет неприятно. Довбыщенко постоянно идет вперед, атакует. Бой для обоих бойцов на перспективу, для дальнейшего роста в рейтингах. Конечно, отдельный плюс, что на кону будет стоять титул. Очень качественный бокс ждет зрителей. Скучно не будет точно, бой будет хороший плотный, соперники друг друга стоят".

Ранее Сиренко рассказал про бой с Усиком: "Когда доберусь до него, нам придется подраться".

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Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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