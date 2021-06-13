Сіренко вирубив брата Бензема. Відео нокауту

Двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Невфель Уата протримався проти Владислава Сіренка менше чотирьох раундів – дивіться, як українець вимкнув француза

Сіренко здобув 17-ту перемогу в профі / Фото: Instagram

На вечорі боксу в Києві український суперваж Владислав Сіренко здобув ефектну перемогу над французом Невфелем Уатою.

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У другому раунді Сіренко двічі відправив француза в нокдаун, той зумів продовжити поєдинок. Але лише до четвертого раунду, коли українець відправив Уату в нокаут болючим ударом по корпусу.

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Відзначимо, що Уата – двоюрідний брат зоряного нападника Реала Каріма Бензема. При цьому Невфель – не хлопчик для побиття. До зустрічі з Сіренком на його рахунку було 18 перемог за всього лише трьох поразок. Тепер їх стало чотири.

Для 26-річного Владислава Сіренка, якого тренує Джеймс Алі Башир – колишній наставник Олександра Усика та Володимира Кличка, це вже 17-я перемога на профі-рингу. 14 з них здобуті нокаутом. Гіркоти поразки Владислав ще не відчував.

"Хотілося виграти саме достроково. У мене було достатньо бензину", – заявив після перемоги над кузеном Бензема Сіренко

Нагадаємо, що раніше Сіренко кинув виклик Усику: "Коли доберуся до нього, нам доведеться побитися".