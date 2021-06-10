Є дата бою Усик – Джошуа! Боксери таки зустрінуться в Великобританії

Український супертяж Олександр Усик отримає свій шанс стати чемпіоном світу відразу за трьома основними версіями восени. Але Ентоні Джошуа свої пояси так просто не віддасть

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Днями ми писали, що Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракт . А тепер стала відома дата поєдинку за участю чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і колишнім абсолютним чемпіоном в крузервейте українцем Олександром Усиком.

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Бій Джошуа – Усик відбудеться в Великобританії 25 вересня – повідомляє в Twitter журналіст Кевін айолі, посилаючись на власні джерела.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу в бою проти обов'язкового претендента Усика. Сторонам давали час домовитися до 31 травня, інакше будуть призначені торги за право організувати бій. Але потім дали невелику відстрочку.

Також повідомлялося, що Усик – занадто великий ризик для Джошуа і поєдинок на межі зриву.

Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа : Десятки мільйонів за перемогу.

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