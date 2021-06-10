Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Є дата бою Усик – Джошуа! Боксери таки зустрінуться в Великобританії

Олена Павлова Олена Павлова
10 червня, 11:53
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Український супертяж Олександр Усик отримає свій шанс стати чемпіоном світу відразу за трьома основними версіями восени. Але Ентоні Джошуа свої пояси так просто не віддасть
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Днями ми писали, що Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракт . А тепер стала відома дата поєдинку за участю чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і колишнім абсолютним чемпіоном в крузервейте українцем Олександром Усиком.

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Бій Джошуа – Усик відбудеться в Великобританії 25 вересня – повідомляє в Twitter журналіст Кевін айолі, посилаючись на власні джерела.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу в бою проти обов'язкового претендента Усика. Сторонам давали час домовитися до 31 травня, інакше будуть призначені торги за право організувати бій. Але потім дали невелику відстрочку.

Також повідомлялося, що Усик – занадто великий ризик для Джошуа і поєдинок на межі зриву.

В тренді

Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа : Десятки мільйонів за перемогу.

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