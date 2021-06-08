Брат Каріма Бензема буде битися з українським боксером в Києві

У найближчу суботу в Україні пройде боксерське шоу за участю Олега Малиновського в напівлегкій вазі і суперважкоатлета Владислава Сіренко

Владислав Сіренко / Фото: Instagram

Наші любителі професійного боксу днями можуть на власні очі побачити бої своїх відомих співвітчизників. У суботу в Києві пройде вечір боксу нової компанії B1 Boxing Promotion. На ринг вийдуть Ігор Шевадзуцкій, Олег Малиновський, Владислав Сіренко, Інна Статкевич та інші.

Нагадаємо, в березні Сіренко нагодував ударами поляка.

Одним з найцікавіших буде поєдинок 26-річного Владислава Сіренко, якого тренує Джеймс Алі Башир – колишній наставник Олександра Усика та Володимира Кличків. Сіренко виграв всі 16 боїв, в тому числі 13 – достроково. Суперником Влада буде 35-річний Невфель Уата – француз алжирського походження. Крім того, боксер зростанням два метри – двоюрідний брат знаменитого футболіста Каріма Бензема. У його активі 18 перемог в 21 бою. Бійці проведуть рейтинговий поєдинок.

А головною подією заходу стане протистояння Олега Малиновського з уродженцем Намібії Натаніелем Какололо (11 перемог в 13 боях) за пояс WBO Iintercontinental в напівлегкій вазі. Поки що наш співвітчизник взяв верх у всіх 27 виходах на ринг.

/ Фото: K2 Promotions

взимку Сіренко навіть з розтином впорався з "Танком Т-34" .

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