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Российского боксера отправили в больницу после тяжелейшего нокаута

28 марта, 21:35

Елена Павлова Елена Павлова

Поветкин в Гибралтаре прошел МРТ-обследование, но дома его тоже ждут врачи

Известный боксер Александр Поветкин после жесткого нокаута от Диллиана Уайта был доставлен в больницу и прошел медобследование. Минувшей ночью в Гибралтаре 41-летний российский супертяж проиграл в 4-м раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии WBC.

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"Хочу всех поблагодарить за поддержку. Со мной все нормально, все хорошо. Возвращаемся домой", — сказал Поветкин

Диллиан Уайт – Александр Поветкин

Диллиан Уайт – Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Как сообщил промоутер Поветкина Андрей Рябинский, МРТ-обследование в Гибралтаре не показало патологий. Сейчас боксер вылетел в Лондон и в скором времени вернется в Россию.

"Саша прошел обследование, сразу после боя сделали МРТ — все нормально. По возвращении будет, конечно, углубленное обследование. Ждем Сашу в России, и свое мнение я уже говорил не раз, надо завершать, но решение будет принимать он сам", — цитирует Рябинского "Мир Бокса" на странице в Instagram

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Ранее мы писали, что Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а "Витязю" советуют идти на пенсию.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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