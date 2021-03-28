Російського боксера відправили до лікарні після важкого нокауту

Повєткін в Гібралтарі пройшов МРТ-обстеження, але вдома на нього теж чекають лікарі

Відомий боксер Олександр Повєткін після жорсткого нокауту від Ділліан Вайтабув доставлений до лікарні і пройшов медобстеження. Минулої ночі в Гібралтарі 41-річний російський супертяж програв у 4-му раунді і втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

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"Хочу всім подякувати за підтримку. Зі мною все нормально, все добре. Повертаємося додому", – сказав Повєткін

Ділліан Уайт – Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

Як повідомив промоутер Повєткіна Андрій Рябінскій, МРТ-обстеження в Гібралтарі не показало патологій. Зараз боксер вилетів до Лондона і незабаром повернеться до Росії.

"Саша пройшов обстеження, відразу після бою зробили МРТ – все нормально. Після повернення буде, звичайно, поглиблене обстеження. Чекаємо на Сашу в Росії, і свою думку я вже говорив не один раз, треба завершувати, але рішення буде приймати він сам", – цитує Рябінского "Світ Боксу" на сторінці в Instagram

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Раніше ми писали, що Уайт сумує, що не уклав Повєткіна раніше, а "Витязю" радять йти на пенсію.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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