Как уничтожили Витязя! Видео жесткого нокаута в бою Поветкин – Уайт

Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде. Британский боксер взял уверенный реванш за прошлогоднее поражение.

Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkinpic.twitter.com/2vB370Fwt2 — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) March 27, 2021

Реклама

Поединок прошел в Гибралтаре при полном преимуществе Уайта. С первых секунд он методично избивал Русского Витязя. Удары сыпались в голову один за другим. Александр хорошо держался, но Уайт таки добился своего. В четвертом раунде серия ударов Диллиана вырубила Поветкина. Рефери остановил поединок.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел 3 поражения, еще один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

Реклама

Напомним, что в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC. Тогда боксеры договорились о реванше. Изначально второй поединок был назначен на 21 ноября, но затем перенесен из-за того, российский боксер был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник. После чего у него диагностировали коронавирус. Хотя Уайт уверен, что Поветкин симулировал коронавирус.

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама