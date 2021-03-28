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Как уничтожили Витязя! Видео жесткого нокаута в бою Поветкин – Уайт

28 марта, 01:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Уайт победил в четвертом раунде

Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде. Британский боксер взял уверенный реванш за прошлогоднее поражение.

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Поединок прошел в Гибралтаре при полном преимуществе Уайта. С первых секунд он методично избивал Русского Витязя. Удары сыпались в голову один за другим. Александр хорошо держался, но Уайт таки добился своего. В четвертом раунде серия ударов Диллиана вырубила Поветкина. Рефери остановил поединок.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел 3 поражения, еще один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

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Напомним, что в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC. Тогда боксеры договорились о реванше. Изначально второй поединок был назначен на 21 ноября, но затем перенесен из-за того, российский боксер был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник. После чего у него диагностировали коронавирус. Хотя Уайт уверен, что Поветкин симулировал коронавирус.

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

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бокс Александр Поветкин Диллиан Уайт
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