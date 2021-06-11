11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 21:16
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Украинский боксер по-разному готовит свой организм ко встрече с Масаеси Накатани, которая запланирована в Лас-Вегасе на 26 июня
Ломаченко в панаме с мячом
Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко надеется вернуть себе авторитет. Через 15 дней его ждет 17-й бой в профессионалах – с Масаеси Накатани. Японец пока что лишь раз уступал в профи – американцу Теофимо Лопесу. А вот у украинца уже две неудачи, так что возвращение для него носит судьбоносный характер. Поэтому и готовится к нему Вася очень серьезно.

Тем временем промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона. Василий может встретиться с Девином Хейни в декабре.

Сегодня боец из Белгорода-Днестровского на своей страничке в Instagram показал, как сходил в Калифорнии в сауну.

Компанию ему составил давний знакомый Даниэль. Религиозный парень своеобразно поддержал Лому после неудачи в бою с Лопесом:

"Порой мы получаем сильные удары от судьбы, что-то теряем дорогое для нас. Но все, что нас не убивает, делает сильнее, и хорошая новость, что все в жизни скоротечно и лучшие дни впереди! Это спорт, тут бывают и падения, и взлеты, но самое главное, что ты, Василий, – хороший, порядочный и мудрый человек! Возвращайся сильнее, Champ".

Читайте также: Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает Гвоздик.

Ранее Даниэль составлял компанию Александру Усику.

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