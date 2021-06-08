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Кличко готовий повернутися в ринг! Погляньте лишень на цю "машину"

Олег Люлька Олег Люлька
8 червня, 10:00
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Не було поруч турніка – і Володимир вирішив підтягтися на сходах. Фанати вважають, що відтягувати Кличку-молодшому далі нікуди – пора відновлювати кар'єру
Володимир Кличко підтягується на сходах
Володимир Кличко підтягується на сходах / Фото: Instagram

Володимир Кличко ще офіційно не підтвердив відновлення кар'єри, але опублікував таке фото, після перегляду якого очевидно: він готовий до камбеку, час настав.

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У 45-річного боксера не виявилося поблизу турніка – і щоб підтягтися, він у високому стрибку схопився за розташовані поруч дерев'яні сходи.

"Проявіть творчий підхід! Ви можете тренуватися, щоб залишатися у формі, всюди – якщо хочеш досягти своїх цілей, тобі потрібно працювати заради цього і знайти свій шлях! Тож почни використовувати навколишнє середовище як власний майданчик для фітнесу", – написав у Instagram Володимир Кличко.

  • "Обережно, що не зламай сходинки!"
  • "Давай, чемпе!"
  • "Видно, що готовий побити рекорд Джорджа Формана"
  • "Повертайся в ринг і надери дупу всім – Джошуа, Ф'юрі і Вайлдеру. Ти це можеш!" – пишуть у коментарях під фото Володимира його фоловери

Ми вже писали, чому Кличко хоче повернутися на ринг. Володимиру не дає спокою рекорд легендарного Джорджа Формана, який став чемпіоном світу в 45 років 9 місяців і 26 днів. Кличку-молодшому наразі 45 років і 3 місяці .

Шеннон Бріггс і Володимир Кличко
Шеннон Бріггс і Володимир Кличко / Фото: Instagram

До речі, раніше вже прозвучало ім'я першого суперника Кличка після камбека. Відповісти за "відірвану" голову Володимира погодився 49-річний Шеннон Бріггс.

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