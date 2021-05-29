Люди плакали, коли Кличко почав програвати: невідомі факти бою з Ф'юрі

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев згадав, як проходив бій з британцем у 2015 році і чому український боксер не зміг виграти

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Колишній тренер легендарного українського боксера Володимира Кличка Сергій Городничев згадав поєдинок колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі з британцем Тайсоном Ф'юрі 28 листопада 2015 року. Українець сенсаційно програв одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси.

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"Ф'юрі розклав всіх. Я сидів в шостому ряду. Коли я почав говорити, що Володя програє, то поруч плакали люди. Ніхто не вірив. Всі дивилися на мене, мовляв, що ти несеш? Я кажу: "Ви що, не бачите, що він програє?" Ніхто не міг повірити в те, що відбувається. Перед боєм все було чітко. Просто не пішло. Що сталося – теж складно сказати. Це більше психологічно", – розповів Городничев в інтерв'ю YouTube-каналі Боксерська правда

Раніше американський боксер Бріггс заявив, що проведе поєдинок проти Володимира Кличка. Який, нібито, повертається.

А потім почав провокувати українця: "Кличко, виходь і бийся! Не будь матусею".