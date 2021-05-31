Кличко блиснув голим торсом і голлівудською посмішкою в роздягальні

Український боксер згадав молодість і показав фотографію 1999 року, коли він рухався до чемпіонських боїв і сім разів перемагав в професіоналах

Владимир Кличко не скучає на пенсії / Фото: Instagram

45-річний Володимир Кличко поки що ніяк не коментує інформацію про те, що він відновить спортивну діяльність. Днями ми писали, що Володимир Кличко повертається в ринг! Названо першого суперника. Колишній боксер вважає за краще насолоджуватися життям, усвідомлювати розумні думки і часом занурюватися в минуле.

Сьогодні ввечері Кличко-молодший поділився з передплатниками архівними фото в досить простій обстановці. На ньому боксер постав з голим торсом і в шортах з яскравою посмішкою на вустах. З'явився кадр на сторінці Володимира в Instagram з гумористично-ностальгічною підписом:

"Блін... Назад у 1999. Я все ж був трохи молодший".

На той момент 23-річний Кличко ще не був чемпіоном світу, хоча одну за одною здобував перемоги на професійному ринзі. У 1999 році він достроково виграв сім боїв, здобувши титул чемпіона Європи і Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA.

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