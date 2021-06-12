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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Дворазовий чемпіон НБА у боксерському поєдинку нокаутував репера

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 10:04
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Бої між спортсменами і селебріті набирають все більшої популярності. У черговому виставковому бою на рингу зійшлися колишній баскетболіст і музикант. Все завершилося в другому раунді
Баскетболіст побив репера за два раунди
Баскетболіст побив репера за два раунди

Дворазовий чемпіон НБА Ламар Одом, надихнувшись поєдинком між Флойдом Мейвезером і блогером Логаном Полом, вийшов в ринг проти репера Аарона Картера. Бій був запланований на три раунди, але не протривав і двох.

В середині другого раунду Одом заганяв свого опонента по рингу, боксом це важкий назвати, і в підсумку рефері довелося зупинити бій, зафіксувавши перемогу Одома технічним нокаутом.

Відзначимо, що баскетболіст значно перевищував музиканта в габаритах, тому його перемога була справою часу. Можливо, через це "боксери" вийшли на ринг у спеціальних захисних шоломах.

Бої між зірками шоу-бізнесу та спортсменами набирають все більшої популярності. От і Кім Кардашян запропонували провести поєдинок проти зірки боїв в клітці. Перший номер рейтингу дівчат-бійців UFC бразилійка Аманда Нуньєс кинула виклик теледві і не могла стримати сміх.

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