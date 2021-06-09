Просто ржу! Кім Кардашян запропонували провести поєдинок проти зірки боїв в клітці

Перший номер рейтингу дівчат-бійців UFC бразилійка Аманди Нуньєс кинула виклик теледіві і не могла стримати сміх

Аманда Нуньєс проти Кім Кардашьян / Фото: Instagram

Схоже, представники єдиноборств в Америці божеволіють. Після поєдинку непереможного Флойда Мейвезера і блогера Логана Пола, який завершився нічиєю, назріває махач між зіркою UFC і світською левицею Кім Кардашян.

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Все почалося з того, що президент UFC Дана Уайта, коментуючи bjpenn.com поєдинок Мейвезера і Пола, запропонував провести бій Аманди Нуньєс з американської телезіркою Кім Кардашян:

"Це не було схоже на бокс. Але попит на такі речі буде завжди. Завжди будуть люди, готові заплатити 50 доларів за перегляд такого бою. Уявляєте, що було б, якби Кім Кардашян захотіла побитися з Амандою Нуньєс? Як думаєте, наскільки крутим був би цей бій?"

Аманда Нуньєс проти Фелісії Спенсер / Фото: UFC

"Гей, Кім, давай зробимо це. Ржу! Нуньєс проти Кардашян", – написала бразилійка в Instagram, кинувши жартівливий виклик зірці ТВ

Нагадаємо, що 32-річна бразилійка Аманда Нуньєс займає перший рядок рейтингу дівчат-бійців незалежно від вагової категорії і здобула вже 12 перемог поспіль. Чемпіонка промоушена виграла 21 бій в ММА і 14 – в UFC.

В останньому бою в березні "Левиця" Нуньєс заламали суперницю на очах немовляти. У вересні "Левиця" октагону стала мамою – її кохана Ніна Ансарофф народила дочку.